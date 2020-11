Entre diversos temas o músico votuporanguense falará sobre musicoterapia, processos de composição para trilhas de filmes ou cinema

publicado em 21/11/2020

Gustavo Bombonato, apresenta amanhã por meio do Facebook, uma live com o tema ‘Sensações dos Intervalos Musicais na Mente Humana’ (Foto: Lucas Gatto)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O músico votuporanguense Gustavo Bombonato, apresentará amanhã, por meio do Facebook, uma live com o tema ‘Sensações dos Intervalos Musicais na Mente Humana’. O assunto é um verdadeiro passeio entre os percursos da música no ser humano, como a musicoterapia, os processos de composição para trilhas de filmes ou cinema, notas musicais que causam alegria ou tristeza (entre outras afetividades).

Além desses temas, Gustavo irá trazer para a conversa como fazer escolhas de músicas para peças de teatro. A live inicia as 16h e terá duração de 1h.Após realizada ela estará disponível no canal da Prefeitura de Votuporanga no Youtube.

Nesta última semana, o músico participou da 20ª edição da Semana de Música Votuporanga. Desta feita, o tema foi sobre ‘Ballads Piano Solo’ e está disponível no canal da Prefeitura.