Como antecipado pelo A Cidade, os estudantes, terão de entregar no mínimo uma das atividades, sob o processo de recuperação para continuar seu ciclo escolar

publicado em 12/11/2020

Cada estudante terá de apresentar um mínimo de atividades feitas, o que caberá a cada escola definir o mínimo (Foto: Arquivo)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A proposta do Conselho Estadual de Educação, publicada há pouco mais de uma semana, foi homologada ontem pelo Secretário da Educação, Rossieli Soares. Agora estudantes da rede estadual de São Paulo de todas as séries não serão reprovados por desempenho e serão matriculados no ano seguinte em regime de progressão continuada.

Ou seja, como antecipado pelo A Cidade, os estudantes, terão de entregar no mínimo uma das atividades, sob o processo de recuperação para continuar seu ciclo escolar. A pasta calcula que 15% dos alunos da rede não entregaram nenhuma das atividades.

Cada estudante terá de apresentar um mínimo de atividades feitas, o que caberá a cada escola definir o mínimo. Os conselhos escolares deverão avaliar os casos de cada um dos estudantes, se ele entregou as atividades, mesmo que tenha problemas na aprendizagem, ele deve prosseguir.

Ainda conforme a proposta, os anos letivos de 2020 e 2021 deverão ser considerados como um contínuo, de oito bimestres. O primeiro bimestre do ano que vem, por exemplo, será considerado o 5º bimestre deste contínuo.

Como disse o Dirigente Regional de Ensino, José Aparecido Duran Netto, a reportagem que a ideia é de que não haja retenção por aprendizagem. “Estamos em um processo de busca ativa, ao verificar alunos que não fizeram e que estão com dificuldade de acesso, trazer ele a escola para fazer as orientações. Mas o aluno não será reprovado”, explicou.

3º ano

Alunos do 3º ano do ensino médio, o último da educação básica, que não tiverem entregado nenhuma das atividades enviadas pelos professores não deverão receber o diploma, segundo a pasta. Caso o estudante do 3º ano tenha participado minimamente (mesmo que tenha desempenho inferior do adequado) será aprovado e poderá prestar o vestibular.

Planejamento para 2021

Em janeiro do ano que vem, deverá haver reforço escolar nas unidades estaduais. Prevêem-se semanas de estudos intensivos para a recuperação das aprendizagens dos alunos.