publicado em 05/11/2020

O armamento utilizado não tinha registro nos órgãos competentes e também não portavam autorização do Ibama (Foto: Polícia Ambiental)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brNa madrugada desta quinta-feira (5), a Polícia Ambiental de Votuporanga prendeu três caçadores de javali, após serem flagrados com armas, munições e objetos usados para a caça, nas proximidades do rio São José dos Dourados. O armamento utilizado não tinha registro nos órgãos competentes e também não portavam autorização do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) para realizar a caça.De acordo com a Polícia, no momento da abordagem foram apreendidas cinco munições de calibre 38 intactas, dois cartuchos de metal, calibres 32 intactos, um frasco plástico com 18 munições calibre 22 intactas. Além de três bolsas com 14 facas e dois facões.Já as armas encontradas, foram escondidas no canavial pelos caçadores após notarem a presença da polícia. Era uma espingarda calibre 22, uma cartucheira calibre 22, uma espingarda de pressão 5.5 mm adaptada para calibre 22 e mais uma espingarda, de pressão 5.5 mm, encontrada em abordagem domiciliar.Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante aos indivíduos e conduzidos a central de flagrantes de Votuporanga, onde foram autuados por porte ilegal de arma de fogo e caça sem autorização. Dois desses caçadores, que têm passagem criminal, já pagaram a fiança, no valor de R$ 1 mil para aguardarem decisão judicial em liberdade e o terceiro foi liberado.