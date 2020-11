Mais de 100 estabelecimentos comerciais foram fiscalizados por policiais militares ambientais

publicado em 06/11/2020

De acordo com a PMA, os produtos apreendidos foram doados para entidades assistenciais (Foto: Votuporanga Tudo)

Daniel Castro

Atenta ao período da piracema a Polícia Militar Ambiental segue fiscalizando possíveis praticais irregulares em Votuporanga e região. Ontem e anteontem a PMA apreendeu peixes e aplicou multas.

Policiais militares ambientais participaram anteontem e ontem da Operação Piracema/Fontes de Comércio e fiscalizaram em 104 estabelecimentos, entre peixarias, restaurantes, bares e mercados.

No total, a PMA apreendeu 33 quilos de pescado. Os policiais também aplicaram nove multas por irregularidades nos estoques dos estabelecimentos. Os produtos apreendidos foram doados para entidades assistenciais.

Desde o início do mês a PMA realiza operações para coibir a prática da pesca na piracema, período de maior reprodução dos peixes, que se estenderá até o dia 28 de fevereiro de 2021. A restrição da pesca no período é uma medida preventiva que visa proteger os organismos aquáticos durante as fases mais críticas de seus ciclos de vida a fim de garantir a reprodução de espécies nativas.

O valor mínimo de multa em caso de descumprimento das proibições é de R$ 700, com a possibilidade de ser registrado crime ambiental e apreensão dos instrumentos, embarcações ou veículos utilizados na prática direta da infração.