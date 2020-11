A medida para os alunos que entregarem atividades e serem aprovados para o próximo ano gerou revolta em mães da cidade

14/11/2020

O regime de progressão continuada gerou indignação em mães e responsáveis de alunos em Votuporanga (Foto: Arquivo)

Na semana em que foi aprovada a proposta para que os estudantes da rede estadualde São Paulo, de todas as séries não sejam reprovados por desempenho e matriculados no ano seguinte em regime de progressão continuada, pais e responsáveis por alunos de todas as séries manifestaram indignação com a decisão, em Votuporanga.

O motivo seria que os alunos estariam estudando e adquirindo o conhecimento menos do que suficiente para seguir ao próximo ano, como disse Degiane Cristina Ayuzo. “O que aprenderam esse ano? Você acha que eles estão estudando mesmo em casa? Eles pegam a resposta do trabalho na internet, não estudam, dorme durante a aula online (não estou dizendo de escola particular) esse ano não aprenderam nada foi um ano perdido, o certo é fazer novamente a mesma série”, disse.

Além disso, para as mães que passaram a conviver com os filhos e em muitos casos acompanham o dia a dia da pandemia e sua jornada de estudos, as atividades propostas para o conhecimento de casa não seriam suficientes, até porque segundo elas não são respondidas sinceramente. “Palhaçada, não aprenderam nada, ai ficam enfiando atividades nos alunos, desnecessário isso”, disse Katalline Melo.

A medida

Os alunos da rede estadual de ensino em Votuporanga, de todas as séries,que não fizeram as atividades online durante o período de pandemia devem passar por recuperação para que possam, depois desse processo, continuar o seu ciclo escolar em 2021.

Ou seja, como antecipado pelo A Cidade, os estudantes, terão de entregar no mínimo uma das atividades, sob o processo de recuperação para continuar seu ciclo escolar. A pasta calcula que 15% dos alunos da rede não entregaram nenhuma das atividades.