Como o processo de captação acaba sendo demorado, o corpo do rapaz deve ser liberado para velório apenas depois das 22h

publicado em 03/11/2020

Como o processo de captação acaba sendo demorado, o corpo do rapaz deve ser liberado para velório apenas depois das 22h (Foto: Arquivo Pessoal)

Após dois dias em constante luta pela vida, o jovem Otávio Zapparolli de 22 anos, não resistiu e faleceu na manhã desta ontem no Hospital de Base de Rio Preto. Ele foi transferido às pressas para o hospital rio-pretense depois de se envolver em um acidente com uma ambulância do Samu.A informação foi confirmada em nota oficial da assessoria do Hospital, e depois por familiares. Ele teve morte cerebral e a família autorizou a captação de órgãos (fígado, os dois rins, as córneas e o coração para captação da válvula) que poderão salvar sete vidas.Como o processo de captação acaba sendo demorado, o corpo do rapaz deve ser liberado para velório apenas depois das 22h. Ainda não é possível definir o horário do sepultamento.O fato acidente aconteceu na tarde do sábado (31). Segundo consta, Otávio pilotava uma motocicleta, na companhia de sua namorada (que também ficou ferida) pela avenida Nasser Marão, nas proximidades do Posto Konstru, quando bateu contra uma ambulância do Samu.