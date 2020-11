O atual vereador e candidato a prefeito votou às 14h na Unifev; ele chegou acompanhado de seu vice e correligionários

publicado em 15/11/2020

Dr. Hery Kattwinkel (PTB) votou às 14h na Unifev (A Cidade)

Da redaçãoAcompanhado de seu vice, Paulo Amaral, familiares e uma comitiva de correligionários, o candidato Dr. Hery Kattwilkel (PTB) chegou na Unifev pontualmente às 14h para votar. Antes de se dirigir a urna, o candidato falou com exclusividade no microfone da Rádio Cidade FM.Questionado sobre suas expectativas após todo período de campanha, Dr. Hery Kattwilkel se disse confiante e com esperança de vitória. "A gente não conta com a certeza, eleições sempre é uma caixinha de surpresas. Mas o calor e carinho das pessoas nas ruas nos passaram ainda mais confiança. Nas ruas sentimos que a população está com o sentimento de mudança e renovação. As pessoas querem novidade. Todo esse carinho nos dá o sentimento que sairemos vencedores"O vereador e candidato do PTB fez questão ainda de frisar que se entregou ao máximo durante a campanha e que foi um período gratificante. "Teve dias que dormi de calça e sapato. Mas foi muito significativo na minha vida. Todo cansaço e dedicação foram superados com o carinho da população. Isto nao é um projeto de poder, é um projeto de missão para a cidade", conluiu Hery.Por fim o candidato fez questão de agradecer sua família e principalmente sua esposa, a candidata a vereadora Professora Jane Kattwinkel (PDT), por todo apoio durante a campanha eleitoral.