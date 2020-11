Nesta gestão, contudo, ainda não se sabe se algum dos vereadores eleitos será chamado para alguma secretaria

publicado em 19/11/2020

Legenda: Jorge Seba disse que irá escolher secretariado técnico e político, o que pode abrir vaga para os suplentes. (Foto: A Cidade)

Depois do resultado das urnas no dia da eleição, o momento de maior expectativa para os que concorreram a uma vaga de vereador e não conseguiram por pouco é a nomeação do secretariado do prefeito eleito. É que muitos dos que foram eleitos também são homens de confiança do grupo de Jorge Seba e podem ser chamados para compor o governo, abrindo espaço para os suplentes.

Foi o que aconteceu quando João Dado (PSD) tomou posse em 2017. Seu partido à época, o Solidariedade, conquistou quatro cadeiras (Emerson Pereira, Serginho da Farmácia, Rodrigo Beleza e Gaspar). Emerson foi chamado para assumir a Secretaria de Direitos Humanos e deu lugar para Curti (em memória); Serginho foi para a pasta de Assistência Social, deixando sua vaga para o Dr. Antonio Francisco e Giba assumiu no lugar de Gaspar, que foi para a Secretaria de Obras. Com o falecimento precoce de Curti, abriu-se espaço ainda para o quarto suplente o Gilvan.

As mudanças, nesses casos, porém, foram temporárias. Os três eleitos voltaram para a Câmara e os suplentes perderam suas vagas, diferente do que aconteceu com o atual vereador Walter José dos Santos, o Wartão, que segue no cargo desde que o mais votado de sua coligação, Douglas Lisboa, assumiu a Procuradoria Geral do Município.

Nesta gestão, contudo, ainda não se sabe se algum dos vereadores eleitos será chamado para alguma secretaria. Seba, aliás, disse em entrevista à rádio Cidade FM, que ainda não parou para pensar nos nomes que irão compor seu governo, mas já adiantou que a escolha levará em consideração tanto o critério técnico, quanto político.

Veja como ficaria uma eventual substituição em caso de algum vereador ser chamado para assumir uma secretaria:

DEM

Eleitos

Mehde Meidao Slaiman Kanso

Edinalva Barnabé Alves de Azevedo

Suplentes

1º Fernandinho

2º Professor Casali

3º Gaspar

4º Tatão

5º Silvio Vieira

MDB

Daniel David

Valdecir Gomes Lio

Nilton Santiago

Suplentes

1º - Vilmar da Farmácia

2º - Paulinho

3° - Donizete Cabeleireiro

4° - Divino

5° - Nivaldo Cabeleireiro

PSD

Eleito

Thiago Gualberto

1º - Giba

2º - Ortiz

3º - Pedro Beneduzzi da Ciafer

4º - Marilza

5º - Lena Moreira

PSB

Eleito

Jura

Suplentes

1º - Wartão

2º - Marcia Passos

3º - Tia Paula Navarrete

4º - Edson Silva

5º - Professora Rosa Helena

PTB

Eleita

Sueli Friósi

Suplentes

1º - Fabiano Pera

2º - Dani Fontes

3º - Mara Protetora

4º - Alemão

5º - Ana Paula Habimorad

Patriotas

Eleito

Cabo Renato Abdala

Suplentes

1º - Marcão Braz

2º - Dr. Carlos Silvério

3º - Zé da Cobra

4º - Joãozinho

5º - Pastor Jairo

Podemos

Eleitos

Chandelly Protetor

Professor Djalma

Jezebel Silva

Suplentes

1º - Reganin

2º - Chrystian Saraiva

3º - Emillye Malavasi

4º - Aline Braga

5º - Betão Farofa

PSDB

Eleitos

Emerson Pereira

Sérginho da Farmácia

Osmair Ferrari

Suplentes

1º - Carlim Despachante

2º - Marcelo Coienca

3º - Silvão

4º - Grilo