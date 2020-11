Ela estava junto com o jovem na motocicleta quando os dois foram atingidos por uma ambulância do Samu; ele não resistiu

publicado em 04/11/2020

A namorada de Otávio Zaparolli, Keziados Santos, postou uma declaração após a morte do jovem (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Franclin Duarte

A namorada do jovemOtávio Zapparolli, de 22 anos,Keziados Santos, deixou anteontem a Santa Casa de Votuporanga e postou uma foto dos dois juntos com uma declaração: “te amo para sempre. O casal estava em uma motocicleta quando foi atingido por uma ambulância do Samu(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ele lutou por dois dias, mas acabou não resistindo e morreu na manhã de anteontem.

O post comoveu centenas de votuporanguenses, em especial familiares e amigos do casal. Eles estavam juntos há pouco mais de um ano e compartilhavam seus melhores momentos juntos nas redes sociais.

A felicidade dos dois, porém, foi interrompida por um acidente trágico. Kézia e Otávio seguiam pela Avenida Nasser Marão, quando no cruzamento com a Avenida Deputado Áureo Ferreirativeram a trajetória interceptada por uma ambulância do Samu, que seguia para outra emergência.

Com o impacto, os dois foram ao chão eZapparolli acabou sofrendo traumatismo craniano, enquanto ela sofreu diversos ferimentos pelo corpo. Ambos foram socorridos para a Santa Casa de Votuporanga, porém, em razão da gravidade no quadro clínico do rapaz, ele foi transferido para o HB em Rio Preto.

Sete vidas

Ainda no domingo (1) familiares e amigos pediram oração em busca de um milagre pela vida do jovem, mas na manhã do dia seguinte veio a confirmação da morte cerebral. Mesmo em meio a dor da perda, a família encontrou forças e tomou uma decisão que pode salvar até sete vidas: a doação de órgãos.

Foram captados o fígado, os dois rins, as córneas e o coração para captação da válvula. Os órgãos serão destinados agora a pacientes que estavam na fila de transplante. Otávio deixa os pais Paulo Zapparolli e Caty Ribeiro Zapparolli, além dos irmãos Laura e Guilherme.

