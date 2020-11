Heitor Napolitano Fonseca Reis disputará as provas dos 200m borboleta, 200m medley e 400m medley

publicado em 09/11/2020

Heitor Napolitano e Xaninho, coordenador do Centro de Formação de Formação Esportiva de Formação Esportiva de Natação (Foto: Natação Votuporanga)

O Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga terá um representante no Meeting Estadual de Natação, competição que será disputada no Clube Internacional de Regatas, em Santos, sábado (14). O multicampeão Heitor Napolitano Fonseca Reis disputará as provas dos 200m borboleta, 200m medley e 400m medley.

É a última participação do ano em piscina de 25 metros válida para o ranking nacional que determinará os campeões nacionais de 2020. Heitor, inclusive, lidera o ranking brasileiro de natação na categoria Juvenil 1 nas provas de 200m borboleta, 200m medley e 400m medley. “Ele terá a chance de se manter na liderança desse ranking”, contou o Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, coordenador do Centro de Formação.

Como neste ano o Campeonato Brasileiro de Natação será realizado de forma virtual, serão considerados os tempos que os atletas acumularam durante o semestre, portanto essa será a última oportunidade para o nadador da equipe votuporanguense se manter na ponta do ranking e ser declarado campeão brasileiro, no final do ano, na distância dos 25 metros.

Segundo o coordenador, Heitor está hoje em grande forma e treinando forte para a competição de sábado. “É mais uma etapa que ele se submete dentro da preparação que nós fazemos durante o ano todo para que o atleta consiga, no final do ano, o título nacional que há muito anos não vem para Votuporanga, e nós estamos sonhando com essa conquista”, disse Xaninho. Em 2019, o título brasileiro “bateu na trave” em Porto Alegre-RS, onde Heitor foi vice-campeão, então para 2020 as expectativas eram boas de evolução para, quem sabe, buscar o tão sonhado título nacional.

O Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude.