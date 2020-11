A partir de 2021 o Legislativo de Votuporanga contará com a participação inédita de três mulheres;

publicado em 16/11/2020

Jezebel Silva (Podemos), Sueli Friósi (PTB) e Missionária Edinalva Azevedo (DEM), são as representantes femininas na Câmara Municipal em 2021 (Foto: Divulgação/Campanha)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Pela primeira vez na história da Câmara Municipal de Votuporanga três cadeiras serão direcionadas para mulheres. É a maior representatividade já registrada no Legislativo, em uma única vez e, além disso, a Missionária Edinalva Azevedo (DEM) garantiu a primeira reeleição de uma mulher na Casa de Leis.

Assumem ao lado da Missionária, a partir do ano que vem,Jezebel Silva (Podemos) eleita com 531 dos votos e Sueli Friósi (PTB) com 305 votos. Tendo disputado também com outras 77 mulheres no páreo com os 215 nomes que constaramnas urnas.

Além disso, o número de mulheres que disputou cargos eletivos no município ultrapassou as candidatas cadastradas nas eleições municipais de 2016, superando em 44%. Na ocasião, entre as 54 concorrentes que disputaram uma cadeira do Legislativo, apenas a Missionária Edinalva foi eleita.

Mulheres na Câmara