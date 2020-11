O acidente aconteceu na rodovia Feliciano Salles da Cunha; vítima foi socorrida para a Santa Casa de Votuporanga e está estável

publicado em 26/11/2020

A vítima do carro ficou com uma das pernas presas entre as ferragens, após cirurgia seu estado é estável (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Um acidente entre um carro e um caminhão deixou uma vítima grave, na manhã de ontem, na rodovia Feliciano Salles da Cunha, entre o distrito de Ida Iolanda e Nhandeara, no km 506. A vítima que dirigia o carro ficou presa entre as ferragens e levada para o Hospital São Domingos de Nhandeara, de onde posteriormente foi encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga.

Segundo informações colhidas pelo A Cidade, o caminhão seguia de Rio Preto a Nhandeara e o carro, um VW/Saveiro de cor preta, seguia no caminho contrário da via, quando por motivos que ainda estão sendo investigados pela Polícia Civil de Votuporanga, os veículos colidiram lateralmente.