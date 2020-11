A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança de Votuporanga reforçou a frota de ônibus

publicado em 15/11/2020

A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança de Votuporanga reforçou a frota de ônibus do Transporte Coletivo Urbano do Município hoje, dia das eleições 2020. O objetivo é garantir que os votuporanguenses exerçam o direito à cidadania. Além disso, os eleitores da zona rural terão direito ao transporte gratuito, atendidos pelos ônibus da Administração Municipal, de acordo com o pedido feito pela Justiça Eleitoral.Neste dia, as oito linhas contarão com frota máxima, com intervalos menores, e funcionarão em horário especial, das 7h30 às 17h30. Após este horário, os itinerários retornarão aos horários habituais.O objetivo é possibilitar aos eleitores, que moram em locais mais distantes ou os que não possuam meio de transporte, o direito do voto normalmente. Serão cinco linhas com local de saída e retorno no Terminal localizado na Praça próxima à Catedral Nossa Senhora Aparecida, às 6h, 10h, 13h e 15h.Linha 1: Matriz, aeroporto, Comunidade Nova Vila, Vila Carvalho, Fazenda Abê e Ponte do Rio São José;Linha 2: Matriz, Cruzeiro e Ponte do Rio São José;Linha 3: Matriz, Fazenda Mastrocola e Fazenda Gavioli;Linha 4: Matriz, Simonsen pela Estrada Municipal;Linha 5: Matriz, Vila Carvalho, bairro Cerâmica até a Ponte do Rio São José.Para garantir o bom andamento das eleições, a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança definiu o esquema no tráfego de veículos das principais vias neste período. Os agentes de trânsito estarão mobilizados neste fim de semana para dar apoio ao trabalho da Justiça Eleitoral.Desde ontem está interditada a rua São Paulo entre as ruas Alagoas e Mato Grosso, nos dois sentidos da via. Hoje o mesmo trecho será interditado a partir das 12h até o fim da apuração dos votos. Há possibilidade de ocorrer outras intervenções nas vias próximas, caso necessário.