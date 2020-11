Acidentes em vias e rodovias municipais têm se tornado frequentes este ano, principalmente em feriados prolongados

publicado em 10/11/2020

Somente neste fim de semana, foram registradas quatro colisões e um óbito em vias e rodovias municipais (Fotos: Votuporanga Tudo)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Votuporanga tem vivido meses com trágicos acidentes que tem tirado a vida de seus moradores. Mesmo com os números em queda desde o início da pandemia, somente neste último fim de semana, foram registrados quatro acidentes em vias e rodovias do município, envolvendo carros e motocicletas. Três colisões preocupantesdesde o primeiro feriado de outubro resultaram em vítimas fatais.

No feriado prolongado do 12 de outubro, Leonardo Henrique Baraciolli, de apenas 29 anos morreu ao capotar seu veículo na Péricles Belini, sentido Cardoso/Votuporanga. Depois dele, Otávio Zapparolli, de 22 anos, faleceu devido uma batida violenta contra uma ambulância do Samu, nas proximidades do Posto Konstru, no início deste mês.

Na tarde do último sábado (07), o município registrou mais uma vítima fatal, Craig Robert Naclucsb, de 52 anos, conhecido como Roberto ou Gringo, colidiu a motocicleta que conduzia em um caminhão na vicinal Félix Garcia Sanches, entre Cosmorama e Américo de Campos.

Dados

Um levantamento feito pelo jornal A Cidade, com base nos dados fornecidos pelo Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito), revelou que no acumulado do ano de janeiro até setembro (última atualização), os números de acidentes seguem em queda de 9%, em relação ao ano anterior. Afinal, em 2019 foram registrados 676 acidentes e neste ano 613.

Com base nos acidentes registrados nos últimos dois meses em Votuporanga, a quantidade de óbitos envolvendo colisões pode passar o acumulado de novembro de 2019. Foram registrados 7 óbitos no último ano (de janeiro a novembro), esse ano, por sua vez, o número de óbitos já foi passado, mesmo estando no começo do mês.