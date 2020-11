Se comparado com 2019, é possível observar um alto crescimento; no ano passado foram registradas 5.560 ocorrências

publicado em 19/11/2020

A Secretaria Municipal da Saúde constantemente alerta a população sobre a dengue (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

O ano ainda não acabou e Votuporanga já superou a impressionante marca de 9 mil casos de dengue registrados de acordo com dados da Secretaria Municipal da Saúde. Se comparado com 2019, é possível observar um alto crescimento, já que no ano passado foram registradas cerca de 5.560 ocorrências.

Levando em consideração 2018, o crescimento é ainda maior. Naquele ano, foram registrados 219 casos, e outros seis importados. No ano anterior, somente 35 pacientes foram diagnosticados com a doença.

A Secretaria Municipal da Saúde constantemente alerta a população sobre a dengue. Em novembro, por exemplo, ocorre o “Mês D: para combater a Dengue”, que tem como lema “você e a água não podem ficar parados”. A ação de orientação e conscientização para o combate ao Aedes aegypti é promovida todos os sábados de novembro, no centro da cidade, com faixa e carro de som.

Também são realizadas ações de rotina, com visitação casa a casa e bloqueio por meio do controle do Aedes aegypti na residência do suspeito e próximo aos casos suspeitos e pulverização em casos confirmados.

Além dos casos positivos, foram registradas 11.075 notificações da doença na cidade. O Aedes aegypti ainda transmite Chikungunya, Zika Vírus e Febre Amarela. “A população tem papel fundamental na manutenção das ações de combate, principalmente neste período de pandemia da Covid-19, em que os Agentes Comunitários de Saúde estão limitados a visitar as áreas externas das residências”, destacou a Secretaria da Saúde.

Cuidados