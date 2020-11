O cantor foi escolhido pela empresa, principalmente, pela composição da música ‘Heróis da Estrada’ e virá gravar o clipe na cidade

publicado em 27/11/2020

Os locais e horários de gravação na cidade, serão mantidos em sigilo para que não ocorra aglomerações (Foto: Divulação)

Escolhido pela empresa de carrocerias Facchini, para ser o novo garoto propaganda da marca, Luan Santana estará em Votuporanga, neste sábado (28), para a gravação de um clipe. Mas os locais e horários de gravação na cidade, serão mantidos em sigilo para que não ocorra aglomerações.

A composição da música ‘Heróis da Estrada’, que é um verdadeiro relato sobre os dias foras de casa e longe da família, fala sobre toda a rotina do caminhoneiro nas estradas e foi um dos motivos da escolha de Luan Santana. A campanha, esta focada em prestar homenagem por meio do legado da empresa no ramo.

Isso porque, o clipe trará no enredo a história de Marcelo Facchini e onde começou, com o sonho de seu avô, há 70 anos e chegando em liderança de mercado no Brasil. Com mais de dez fábricas no país e distribuidores em todo mundo.

A direção e concepção são por conta de Bruno Vaz e o roteiro de Daniel Mazzochi, com a história de três personagens distintos que se encontram na estrada, mostrando desafios diários de um caminhoneiro, a superação de um empresário que reaprendeu o sentido da vida após um acidente na rodovia, e um artista que passa a maior parte do tempo na estrada, levando entretenimento a todo o país.

Segundo Marcelo Facchini, um dos diretores da empresa, o objetivo da campanha é prestar uma homenagem aos caminhoneiros. “Nesta pandemia, todo mundo viu a importância dos caminhoneiros. Não temos ferrovia e hidrovia, então o Brasil depende muito de caminhoneiros. 70% da carga no país é feita por rodovia, então sem caminhoneiros o país para”, disse ele.