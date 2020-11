Cidade

Justiça julga legal processo de cassação de Hery, mas vereador segue no cargo

O vereador do PTB segue com seu mandato por força de uma liminar do Tribunal de Justiça, que ainda tem validade

publicado em 27/11/2020

O juiz Sergio Martins Barbatto Júnior julgou legal o processo que cassou o vereador Hery Kattwinkel em 2018 (Foto: ACV) Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br



O juiz da 4ª Vara Cível de Votuporanga, Sergio Martins Barbatto Júnior, julgou improcedente uma ação movida pelo vereador Hery Waldir Kattwinkel Junior (PTB), contra o processo administrativo que resultou em sua cassação, em maio de 2018. O parlamentar, no entanto, segue no cargo por força de uma liminar do Tribunal de Justiça, que ainda tem validade.

A decisão, que circulou ontem pelas redes sociais, é referente ao mérito do caso, já que a liminar foi julgada improcedente à época, em primeira instância e depois reconhecida pelo TJ, o que garantiu seu retorno ao cargo. Desde então o processo se arrastou até o desfecho dessa semana.

“Ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, não se verificou existência qualquer de motivo ilícito para cassação do autor, ao menos pelas pessoas ouvidas. Não havendo nulidade específica a se declarar aqui, prevalece a decisão da Câmara de Vereadores”, diz trecho da sentença.

Outro lado

Procurado pelo A Cidade, Hery disse estar tranquilo com a decisão e que agora o caso será analisado pelo Tribunal de Justiça que, segundo ele, deve o manter no cargo. “Nada mudou, sigo como vereador. Agora o Tribunal de Justiça deve apenas manter o que já foi decidido na liminar”, disse ele.

Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br

Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/cidade/2020/11/justica-julga-legal-processo-de-cassacao-de-hery-mas-vereador-segue-no-cargo-n64531