publicado em 15/11/2020

Votação ocorreu sem intercorrências em Parisi, de acordo com a Justiça Eleitoral (Foto: A Cidade)

Diferente do que algumas pessoas postaram em redes sociais, as urnas do município de Parisi não tiveram problemas. O chefe do 147º Cartório Eleitoral da Comarca de Votuporanga, Robson Henrique da Silva Oliveira, contou que todas as urnas foram recebidas sem nenhuma intercorrência.

“Recebemos todas as urnas e já encaminhamos os dados ao TSE, que começa a manifestar o recebimento dos dados”, explicou Robson.

Os boatos viralizaram pelas redes sociais após o candidato do PSDB, Oclair Bento, se declarar vitorioso com uma diferença de 23 votos em relação à sua adversária, Rosinei do Ivo (PSD).

