publicado em 12/11/2020

W.B.S., de 27 anos, foi transferido e segue internado em estado grave no Hospital de Base de São José do Rio Preto (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O jovem W.B.S., de 27 anos, foi transferido e segue internado em estado grave na UTI do Hospital de Base de São José do Rio Preto, na mesma quarta-feira (11) em que sofreu o acidente de moto no cruzamento da avenida Prestes Maia e da rua Fioravante Poiani, na zona sul de Votuporanga.

Segundo boletim clínico do HB ele permanece internado, sedado e intubado, sem previsão de alta. O acidente entre duas motocicletas aconteceu por volta das 13h30, deixou três pessoas feridas, uma delas em estado grave.

De acordo com testemunhas, um motociclista, identificado como P.C., de 50 anos, conduzia sua Honda/CG de cor preta, tendo como garupa M.H.N., quando no cruzamento com a rua FioravantePoiani outro motociclista, identificado como W.B.S., teria furado o pare e interceptado sua trajetória.

Com o impacto os três foram ao solo. P.C. sofreu apena ferimentos leves, enquanto M.H.N. foi socorrido com uma provável fratura no braço. O outro piloto, no entanto, foi socorrido em estado grave. Testemunhas contaram ao A Cidade que no momento da batida o capacete saiu de sua cabeça e ele caiu já desprotegido.