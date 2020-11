Juliano Souza, de 23 anos, foi atropelado na última quarta-feira (18) por um trem na linha que corta a conhecida Estrada do 27

publicado em 23/11/2020

(Foto: Redes sociais)

Morreu na noite do último sábado (dia 21) o jovem Juliano Souza, aos 23 anos de idade. Ele foi atropelado por um trem na madrugada da última quarta-feira (18), no perímetro urbano de Votuporanga, às margens da vicinal "Adriano Pedro Assi", conhecida Estrada do 27.

Juliano teve as duas pernas amputadas e um braço. Ele chegou a ser transferido em estado grave para a Santa Casa de Votuporanga, mas não resistiu depois de dias internado.

O corpo foi sepultado neste domingo (22).

*Região Noroeste