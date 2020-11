Os atletas de Votuporanga saíram com a medalha de prata em suas categorias no campeonato que aconteceu neste fim de semana em Taubaté

publicado em 24/11/2020

Irmãos Oliveira: Raphael e Matheus consagraram-se vice campeões em suas categorias de competições no Sul-Americano (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Os irmãos Oliveira: Matheus e Raphael ou o “Bizuca” e o “Pé”, lutadores de Votuporanga, conquistaram neste fim de semana novas medalhas para as suas coleções, desta vez, sob grandes disputas no campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu, organizado pela Cbjje (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu), na cidade de Taubaté (SP).

O campeonato é considerado de nível elevado, principalmente por receber atletas de toda a América Latina e neste ano mais de quatro mil participaram. Os votuporanguenses foram vice-campeões em suas categorias, Matheus Oliveira, o “Bizuca”, na categoria “faixa marrom, adulto, pesadíssimo” e seu irmão Raphael Oliveira, o “Pé”, na faixa roxa, adulto, pesadíssimo.

Para o A Cidade, Bizuca relatou a experiência e a importância da competição, levando em conta que grandes atletas do cenário nacional participam. “Apesar de todas as dificuldades que enfrentamos no dia a dia, pegar pódio, seja primeiro ou terceiro, por ser um campeonato de alto nível, conseguimos mostrar nossa determinação”, disse.

Bizuca e Pé fazem parte da equipe Ryan Gracie/Irmãos Fernandes e treinam na academia Bio Fit Transforma, no Pozzobon. Matheus é o representante da Gracie na cidade, a família é tradicionalmente conhecida em todo mundo por criar o Brazillian Jiu-Jitsu.

Brasileiro