De acordo com dados do Caged, o município manteve a média positiva pelo quinto mês consecutivo, ao geral 1.510 empregos em um mês

publicado em 27/11/2020

O setor de indústrias alavancou a geração de empregos no município e manteve o saldo positivo (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

Depois do susto nos meses de abril e maio, quando mais de 1.100 votuporanguenses perderam seus postos de trabalho, em razão da quarentena imposta pela pandemia do coronavírus, Votuporanga tem reagido bem após a retomada gradual das atividades e chega ao quinto mês consecutivo de saldo positivo na geração de empregos.

Isso é o que aponta o relatório do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgado ontem pelo Ministério da Economia. De acordo com os números, enquanto 954 moradores da cidade foram demitidos no mês passado, outros 1.510 foram contratados, ou seja, um saldo positivo de 556 empregos gerados.

Ainda conforme o balanço do órgão, o grande impulsionador desses números foi o setor industrial, que contratou 574 funcionários em 30 dias, ao mesmo tempo em que demitiu apenas 247 trabalhadores. O saldo positivo, portanto, (327) representa mais de 58% dos empregos gerados na cidade.

Outro segmento em alta é o de serviços, que no mês de outubro foi o responsável por oferecer uma oportunidade de trabalho para 564 munícipes. Nesse meio tempo, porém, houve também a necessidade de demitir 428 funcionários, chegando a um saldo final de 136 carteiras de trabalho a mais assinadas.

O único setor da economia, aliás, que apresentou saldo negativo em Votuporanga foi o de Agropecuária, porém sem grande relevância já que um foi contratado e dois demitidos. Esse mesmo cenários foi visualizado ao longo de todo o ano, o que proporcionou um estoque de 213 vagas geradas ao longo do ano.

No ano