Uma idosa, de 71 anos, faleceu ontem por complicações da doença, sendo a 108ª vítima votuporanguense

publicado em 03/11/2020

As informações são do Boletim da Secretaria de Saúde

Franclin Duarte

A Secretaria Municipal de Saúde registrou neste feriado prolongado de Finados mais 31 casos de coronavírus (24 no sábado, dia 31, quatro no domingo, dia 1º, e três na segunda-feira, dia 2), totalizando 5.512 registros positivos da doença desde o início da pandemia. No mesmo período, mais uma morte por complicações do novo vírus foi confirmada.

Conforme o Boletim Epidemiológico da Pasta, a 108ª vítima da Covid-19 no município é uma idosa, de 71 anos, com comorbidades e que estava hospitalizada. Ela apresentou os primeiros sintomas em 2 de outubro, lutou por um mês, mas acabou não resistindo. Além disso, um óbito suspeito ainda segue em investigação.

Dos 5.512 infectados até então, 5.273, mais de 95% do total, já se recuperaram da doença e outros 22 ainda estão internados, sendo que dez deles estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).