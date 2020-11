A reportagem do jornal A Cidade esteve nas ruas do município e constatou que ainda são muitas as incertezas em relação à economia, porém os comerciantes têm boas expectativas

publicado em 07/11/2020

Taila Vizoná, Janete Lima e Elen Franciele da Silva conversaram com o A Cidade (Foto: A Cidade)

Daniel Castro

Em um ano complicado pela pandemia do coronavírus, os lojistas de Votuporanga esperam, com as vendas do final do ano, recuperar um pouco do que foi perdido. A reportagem do jornal A Cidade esteve nas ruas do município e constatou que ainda são muitas as incertezas em relação à economia, porém os comerciantes têm boas expectativas.

Para Taila Vizoná, gerente da Pink Fashion, as expectativas de vendas para o final do ano são boas, mesmo ainda no período da pandemia do coronavírus, no entanto, ela acredita que serão piores que 2019 por conta da economia conturbada. “Não será, por conta da economia que está defasada por causa da pandemia”, falou.

A Covid-19, acrescentou a comerciante, prejudicou bastante o seu comércio, tanto nas vendas quanto nas compras. “Está faltando material, matéria prima, e não estamos conseguindo comprar como antigamente porque os valores também subiram”, observou.

Muitos comerciantes sempre têm boas expectativas de vendas no final do ano, já que a época é boa para comercialização. É o caso de Janete Lima, da loja Cactos Modas. Ela espera recuperar um pouco do que foi perdido durante o ano bastante complicado devido ao coronavírus.

A lojista vê o momento como muito incerto, portanto é difícil saber se o consumidor irá às compras como em anos anteriores. “É um momento que nunca tínhamos vivido antes, então eu não sei se será igual ao ano passado”, disse.

A área de confecção e moda sofreu bastante com a pandemia, uma vez que muitos produtos são considerados supérfluos. “O que eu vendi durante a pandemia foram poucas coisas que as pessoas precisavam para trabalhar. O que se vendia para passeio, casamentos – e eu vendia muito para festas, casamentos – a gente não vendeu”, destacou.

Os últimos meses foram complicados, segundo Elen Franciele da Silva, da Lojas Maguetas, então a esperança é que o final do ano traga mais consumidores às compras. “Esperamos que melhore bastante, porque os últimos meses foram difíceis, então estamos com grandes expectativas”, comentou. Na visão dela, certamente este final de ano será inferior aos anteriores, mas pode ser uma oportunidade do comércio se recuperar um pouco.