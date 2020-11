Segundo a Prefeitura, “não foram registradas ocorrências de alagamentos em pontos que receberam obras antienchentes"

O dia de ontem foi para limpeza da cidade após a forte chuva de anteontem (Prefeitura de Votuporanga)

Depois da chuva de anteontem, o dia de ontem foi de colocar as coisas em ordem em Votuporanga, tarefa para a Defesa Civil, que realizou uma limpeza em diversos pontos do município.Segundo a Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga), o pluviômetro da Represa Municipal "Prefeito Luiz De Haro" registrou 52mm de chuva.O jornalencontrou em contato com a Prefeitura de Votuporanga para saber sobre os estragos na cidade. Conforme a Defesa Civil, foram registradas ocorrências de queda de árvores em diversos pontos do município e destelhamento de uma casa. "As árvores foram recolhidas por equipes das Secretarias da Cidade e Obras, em conjunto com a Saev Ambiental e Corpo de Bombeiros de Votuporanga", explicou.Ainda de acordo com a Prefeitura, "não foram registradas ocorrências de alagamentos em pontos que receberam melhorias de obras antienchentes executadas nesta gestão do prefeito João Dado, sendo eles na avenida José Silva Melo, que segue até a rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos, e ruas Ceará e Sergipe".A previsão do tempo mostra que hoje a temperatura mínima é de 20º e a máxima é de 33º, com sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Para amanhã a mínima é de 19º e a máxima de 31º com sol com algumas nuvens. Também deve chover rápido durante o dia e à noite. Para sexta-feira (13) a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, além de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 20º e a máxima de 34º.