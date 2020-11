O pequeno Y. F. S. R., de oito anos, foi atropelado na sexta-feira (30), e teve que ser transferido para o HCM de Rio Preto

publicado em 04/11/2020

(Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O pequeno Y. F. S. R., de apenas oito anos de idade, segue internado em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do HCM (Hospital de Criança e Maternidade) de Rio Preto, após ser atropelado por um caminhão em Votuporanga. De acordo com o último boletim clínico ele teve que ser intubado e segue sedado no hospital.

Ainda de acordo com as informações, o pequeno foi transferido para o hospital no sábado (31) já passou por cirurgias e precisou amputar a perna esquerda, diante da gravidade dos ferimentos.

Acidente

O acidente aconteceu na tarde de sexta-feira (30), por volta das 16h30, no cruzamento da avenida Jerônimo Figueira da Costa com a rua Rio Taquari, no Pozzobon, em Votuporanga.

A reportagem do Grupo Cidade esteve no local e apurou que o caminhão seguia na avenida Jerônimo Figueira da Costa e a criança, de bicicleta, trafegava na rua Rio Taquari, quando, no cruzamento das vias, aconteceu o atropelamento.