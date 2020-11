Eleito com 770 votos, ele foi o oitavo candidato mais bem votado dentre os 215 que concorreram ao pleito neste ano

publicado em 18/11/2020

(Foto: Arquivo Pessoal)

Um velho conhecido do cenário político votuporanguense Jura Silva (PSB), a partir de 2021, cumprirá seu quarto mandato na Câmara Municipal. Eleito com 770 votos, ele foi o oitavo candidato mais bem votado dentre os 215 que concorreram ao pleito neste ano.

Para Jura, a continuação de seus feitos como vereador, os anos de experiência e a paixão pelo desempenho do serviço público que o ajudaram chegar a quem realmente precisa. “Eu gosto da política, faço com paixão, já fui vereador e gosto de ser vereador, exercer a função parlamentar. Não faço mais que minha obrigação, porque quando me elejo vereador eu sei que tenho que legislar, fiscalizar e representar”, disse.

Ao parabenizar todos os vereadores eleitos e reeleitos, Jura já os antecipa para discussões que se cheguem ao melhor ponto possível para a que população seja representada. “também já convido as pessoas para vir a Câmara e dialogar com o poder Legislativo, em especial comigo. Se cada vereador ficar de plantão na Câmara, o que não falta é trabalho”, completou ele.

Jura Silva foi vereador pela primeira vez em 1989, depois em 1997 e em 2013. Como já participou dessas eleições,ele disse que o número elevado na corrida parlamentar neste ano, gerou muita fragmentação e acabou refletindo no quociente eleitoral.