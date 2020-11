Durante o ano passado inteiro foram registradas 583 picadas do animal, este ano já são 584 vítimas, conforme a Vigilância Epidemiológica

publicado em 24/11/2020

Votuporanga registra uma média de 1,7 acidentes com escorpiões por dia (Foto: Arquivo pessoal/Agência Brasil)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

O número de acidentes envolvendo escorpiões em Votuporanga não para de crescer. Conforme dados da Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde, até a presente data, foram registradas 584 notificações de acidentes com o animal peçonhento. Faltando pouco mais de um mês para o fim do ano, os números já superam a marca do ano passado, quando 583 votuporanguenses foram picados.

Um dos mais recentes casos e que ganhou repercussão regional foi a do acidente envolvendo o vereador eleito Djalma Nogueira de Carvalho Neto, o Professor Djalma (Podemos), que foi picado no dia das eleições e teve que “comemorar” sua vitória dentro da Santa Casa.

“Eu soube da notícia que fui eleito lá na Santa Casa, tomando soro, medicação. Então, eu não podia comemorar, responder, porque estava sendo medicado”, revelou.

Assim como o futuro vereador, ao menos uma pessoa por dia precisa ser socorrida após ser picada no município, conforme os dados da Pasta. Em casos de acidente, a Vigilância orienta para procurar o pronto-atendimento imediatamente, já que em alguns casos o acidente pode ser fatal.

Ações

Em nota, a Secretaria da Saúde, disse que as ações de prevenção e controle de escorpiões são realizadas durante todo o ano na cidade. Ainda conforme o documento, o trabalho também conta com uma equipe exclusiva para atendimento de notificações.

“As visitas de orientação estão sendo realizadas nas residências e a busca ativa noturna em casos de acidentes por picada ou em locais com infestação de escorpião”, diz o material.

Uso de inseticidas

A Secretaria ainda informa que o Ministério da Saúde orienta que não é recomendado o uso de controle químico, devido ao hábito dos escorpiões se abrigarem em frestas de paredes, embaixo de caixa, papelões, pilhas de tijolos, telhas, madeiras, fendas e rachaduras do solo, juntamente com a sua capacidade de permanecer meses sem se movimentar, torna o tratamento químico ineficaz.

Os escorpiões permanecem longos períodos em abrigos naturais ou artificiais que impedem que o inseticida entre em contato. Além disso, possui capacidade de permanecer com seus estigmas pulmonares fechados por um longo período.

A aplicação de produtos químicos de higienização domésticas compostos por formaldeídos, cresóis e paracloro-benzenos e de produtos utilizados como inseticidas, raticidas, mata-baratas ou repelentes do grupo dos piretróides e organofosforados não são indicados por causarem o desalojamento dos escorpiões para locais não expostos a ação desses produtos, aumentando o risco de acidentes.

Além disso, cria-se a falsa sensação de proteção por parte dos moradores que acreditam que o problema foi resolvido, passando a negligenciar o trato com o ambiente.

Notificação