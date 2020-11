Leonardo da Silva Brigagão tem 44 anos e vai para o seu segundo mandato como vereador

publicado em 16/11/2020

Já na madrugada de hoje o vereador Chandelly Protetor (Podemos) comemorou a vitória (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Castro

Chandelly Protetor (Podemos) foi o vereador mais votado nas eleições municipais deste ano com 2.521 votos. Em conversa com a reportagem do jornal A Cidade, já na madrugada de hoje, o parlamentar disse que recebeu o resultado com admiração.

“Para mim foi uma grande surpresa, assim como foi em 2016 quando eu fui eleito, eu não imaginava”, disse o vereador reeleito ao ser questionado sobre o seu sentimento em ser o candidato mais votado para o Poder Legislativo. Ele analisou ainda que a vitória é a recompensa por quatro anos de muito trabalho. “Vejo o resultado também como uma benção de Deus, porque eu trabalhei demais”, acrescentou.

Em relação aos desafios para os próximos quatro anos, Chandelly disse que pretende seguir trabalhando pelas minorias, pela causa animal, lutar por melhorias para os autistas. “São muitos os desafios, mas meu objetivo principal é sempre trabalhar para quem mais necessita”, concluiu.