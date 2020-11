O local está aberto desde às 6h30, como forma de controlar as visitações e a propagação da Covid-19

publicado em 02/11/2020

Durante a Celebração da Missa foi o horário com maior concentração de pessoas (Foto: A Cidade)

Neste dia de Finados, o Cemitério Municipal de Votuporanga desde às 6h30, horário em que os portões foram abertos, recebe movimentação de fiéis para a visitação de túmulos em homenagem a familiares e amigos. A extensão do horário para evitar aglomeração tem dado certo, nesta manhã, até então, apenas no horário da Missa foi registrada a maior quantidade de pessoas no local.

A reportagem do A Cidade, esteve presente durante a Celebração onde puderam ser vistas cerca de 150 pessoas acompanhando, além daquelas que estavam dispersas entre os túmulos. Na medida em que o horário vai passando, mesmo no período de pandemia e a antecipação dessa visita por alguns munícipes, o Cemitério pode receber mais de 15 mil visitantes.

Com isso, a recomendação inicial é estar sempre em uso de máscara e evitar que aglomerações aconteçam. No local, estão presentes também pessoas que trabalham no Cemitério para orientar no intuito de que as medidas sejam cumpridas e acontece tmabém a distribuição de álcool em gel para a higienização.

O dia já está sendo de muitas homenagens, o Cemitério já se encontra todo florido e colorido, pelo pessoal que realmente vai para prestar tributo aos entes queridos, uma tradição presente em diversas famílias de Votuporanga.

