Os dois foram vistos pela última vez no bairro Boa Vista, em Rio Preto

publicado em 11/11/2020

O casal de namorados Cláudio Navas Silva, 20 anos ,e Thays Gonçalves Alonso, 24 anos, está desaparecido desde a noite de domingo, 8.

Segundo informações da família do jovem, os dois foram vistos pela última vez no bairro Boa Vista. O pai do rapaz, José Cláudio, informou que os dois estavam na casa da avó de Cláudio e por volta das 23h chamaram um motorista de aplicativo para ir até o bairro Amizade II onde a família do rapaz mora, mas não apareceram.

A mãe de Cláudio, Junnia Murad Navas, disse que o filho nunca foi de fazer isso, sumir sem dar notícias. Que foi registrado um boletim de ocorrência no 1° Distrito Policial na avenida Brasilusa no Parque Estoril e foi orientada a ir até a DIG Delegacia de Investigações Gerais, mas segundo Junnia não conseguiu falar com o delegado sobre o caso.

A mãe do jovem foi até a operadora Claro para tentar rastrear o celular do filho mas não conseguiu, e disse que nesta quarta-feira, 11, vai retornar até a DIG as 9h para falar com o delegado Alceu Lima de Oliveira Junior na tentativa de rastrear o celular do filho em busca de pistas de onde ele possa estar.

Junnia diz que o filho é trabalhador, não tem passagem pela polícia assim como a namorada dele. Ela ainda afirma que fez contato na empresa em que o filho trabalha no setor de pinturas da Facchini e foi informada que faz dois dias que Cláudio não aparece para trabalhar.

Nesta terça-feira, 11, após divulgar nas redes sociais sobre o desaparecimento do casal, os pais do rapaz disseram que houve bastante repercussão e por volta das 14h receberam algumas mensagens supostamente do filho, pedindo que retirasse as publicações, dizendo que ele iria voltar, que estava bem. Segundo a mãe do jovem, foi feito até um stories no facebook do rapaz dizendo que eles estavam bem, mas a família acha que não é o filho que está mandando as mensagens e que alguém possa estar com o celular dele e enviou tanto as mensagens quanto fez as publicações.

A família de Thays não foi encontrada para comentar o caso. Os pais de Cláudio continuam compartilhando sobre o desaparecimento do casal e pedindo que quem tiver informações sobre os dois que entrem em contato com eles através dos telefones 17 98151-4850 ou 17 98150-0333.



*DHoje