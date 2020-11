Nessa reta final, o jornal A Cidade perguntou para Paulo Amaral, Shirlei Trento e Cabo Valter porque querem ser vice

publicado em 13/11/2020

Paulo Amaral, Shirlei Trento e Cabo Valter explicaram porque querem ser vice-prefeito. (Foto: Divulgação de campanha)

Franclin Duarte

A campanha eleitoral está na reta final. Ontem foi o último dia de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV e amanhã, às 22h, se encerra o prazo pela busca de votos. Para fomentar o debate democrático, o jornal A Cidade já abriu espaço para que todos os candidatos a prefeito apresentassem seus planos e propostas para o município. Agora chegou a vez de ouvir seus companheiros de chapa.

Paulo Amaral, candidato a vice de Hery Kattwinkel (PTB), Shirlei Trento, de João Garcia (Podemos) e Cabo Valter, de Jorge Seba (PSDB) responderam a mesma pergunta: porque você quer ser vice-prefeito de Votuporanga?

Para Paulo Amaral, que veio do Patriotas, a resposta é simples: mudança. “Há mais de 20 anos fui vereador em minha cidade. O desejo de ajudar e contribuir para que possamos juntos fazer uma cidade melhor para todos sempre esteve presente em meu coração. Por este motivo, busquei em Deus, sabedoria e discernimento para que Ele pudesse me guiar a encontrar uma pessoa com princípios éticos e morais, e foi como encontrei o meu nobre amigo Hery Kattwinkel. Vejo nele a disposição de um jovem na qual posso contribuir com minhas experiências de vida para que unidos, possamos fazer uma Votuporanga melhor. Me coloco à disposição no dia 15 para receber seu voto e seu apoio para nos ajudar a construir uma Votuporanga com tudo novo”, disse ele.

Shirlei Trento, por sua vez, que é presidente do Podemos no município, disse que quer chegar ao cargo para servir sua cidade e representar as mulheres votuporanguenses.

“Quero ser vice-prefeita para dar assistência às crianças e aos jovens, levar dignidade e qualidade de vida para aqueles que não têm como prover das necessidades básicas. Atuarei fortemente com campanhas assistenciais dando prioridade às famílias carentes de baixa renda.Me comprometo, como vice-prefeita cristã, dar atenção ao povo cristão aos líderes religiosos, planejar juntos uma cidade cristã e unida no mesmo propósito. Dar voz às mulheres que são maioria como mãe e valorizar o trabalho feminino em nossa cidade, ouvir e colher sugestões nos bairros pelas mulheres e ajudar na construção de uma comunidade saudável e próspera. Como vice-prefeita quero ser amiga e estar lado a lado do povo votuporanguense de todas as classes sociais”, respondeu.

Por fim, Cabo Valter, que veio do MDB, disse que aceitou o convite para exercer a função de candidato a vice-prefeito após conhecer o Plano de governo de Jorge Seba avaliar a seriedade e a grandiosidade do seu projeto para a nossa cidade.