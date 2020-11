Nilton teve 601 votos em sua primeira disputa pelo pleito da Câmara Municipal

publicado em 17/11/2020

Nilton César Santiago (MDB), eleito com 601 votos, comemorou sua primeira vitoria ao lado de seus correligionários (Foto: Arquivo Pessoal)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O estreante na política votuporanguense, Nilton César Santiago (MDB), foi eleito para ocupar uma cadeira no Legislativo. Ele conquistou 601 votos em sua primeira candidatura, sendo o 13º mais votado destas eleições.

Nilton foi eleito, em grande parcela, pelos moradores do bairro em que faz parte e que dedica grandes momentos de sua vida, o São João, na zona sul de Votuporanga. Ele contou a reportagem do A Cidade, que suas esperançasde sair vitorioso destas eleições eram muito grandes e dedica a vitoria a todos que confiaram em seu projeto.

“Trabalhamos muito para que isso acontecesse e a gente agradece as pessoas que confiaram nas nossas propostas, na nossa sugestão de trabalho”, disse.