O prefeito eleito assumirá a Prefeitura com um orçamento de R$ 352 milhões; o orçamento deste ano foi de R$ 374 milhões

publicado em 25/11/2020

A Câmara Municipal aprovou anteontem o orçamento para 2021 com R$ 22 milhões a menos do que no ano passado (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou anteontem, por unanimidade, a Lei Orçamentária que dará as diretrizes para o governo do prefeito eleito, Jorge Seba (PSDB), em 2021. Com R$ 352, 2 milhões, o montante é 6,25% menor do que o deste ano, quando o orçamento foi de R$ 374 milhões.

O cenário atual e o que vem pela frente, no entanto, torna tudo uma peça de ficção, onde a receita é estimada, em meio a pandemia do coronavírus, que ninguém sabe até onde vai, mas a despesa é fixa. Para se ter ideia, até outubro, dos R$ 294 milhões estimados de arrecadação, apenas R$ 233 milhões entraram nos cofres, conforme dados do TCE.

Já prevendo dificuldades e emergências por conta da pandemia, os vereadores aprovaram na LDO e consta do projeto do orçamento, a autorização para que o Chefe do Executivo possa remanejar até 12% das verbas do orçamento sem consultar os vereadores em 2021. Esse percentual representa a movimentação de recursos em torno de R$ 42 milhões.

Divisão

A Lei concentra mais de R$ 200 milhões em quatro secretarias: Educação (R$ 86.180.800,00), Saúde (R$ 83.265.400,00),Obras (R$ 20.040.000,00) e Assistência Social (R$ 11.271.500,00). O restante se divide entre as demais secretarias, sendo as menos abastadas as Pastas de Gabinete, com R$ 627.500,00, Direitos Humanos (R$ 1.341.000,00) e Procuradoria Geral, com R$1.739.500,00.