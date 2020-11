Boatos de que dois candidatos teriam sido detidos por boca de urna circularam pelas redes sociais neste domingo

publicado em 15/11/2020

(Foto: Imagem Ilustrativa)

Franclin Duarte

Agentes da Polícia Civil de Votuporanga desmentiram os boatos que circularam pelas redes sociais sobre a suposta detenção de dois candidatos a vereador por boca de urna. Nenhum Boletim de Ocorrência do tipo foi registrado no Plantão Policial até o momento na cidade.

Boca de urna é um crime eleitoral que consiste basicamente em aliciar o eleitor, por meio da distribuição ou veiculação de propagandas políticas, para, assim, convencê-lo a votar em determinado candidato ou partido, especificamente no dia do pleito.

Os registros são feitos pelos próprios servidores dos cartórios eleitorais no dia da eleição. Já a apuração de cada caso e seus respectivos desdobramentos ficam a cargo das autoridades policiais.