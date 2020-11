Para os próximos quatro anos Daniel pretende intensificar ainda mais o seu trabalho

publicado em 18/11/2020

O vereador Daniel David (MDB) obteve 933 votos, o que lhe garantiu mais quatro anos na Câmara. (Foto: Câmara Municipal)

Daniel Castro

Reeleito com 933 votos, o vereador Daniel David (MDB) é conhecido por sua atuação na saúde, mas ele afirma que seguirá trabalhando em todos os seguimentos.

Questionado se esperava a reeleição, Daniel respondeu que existiam boas expectativas por conta do trabalho realizado durante os quatro anos de mandato, no entanto ele reconheceu que foi uma eleição muito difícil.

Sobre a quantidade de votos, o legislador lembrou que neste ano a quantidade de candidato foi maior e também houve grande abstenção por conta da pandemia, mas de qualquer forma ele ficou feliz pelo número de eleitores que o escolheram.

Para os próximos quatro anos Daniel pretende intensificar ainda mais o seu trabalho. “Nós estamos lá para servir a população, então eu quero, se Deus quiser, aumentar o nosso leque de contatos e buscar melhorias para a nossa cidade, porque eu acredito que teremos também um bom mandato no Poder Executivo com o Jorge Seba”, contou.