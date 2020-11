Robson Henrique da Silva Oliveira espera concluir a transmissão de dados das urnas até as 20h30 em Votuporanga e região

publicado em 11/11/2020

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brAinda durante entrevista à rádio Cidade FM o chefe do Cartório da 147ª Zona Eleitoral de Votuporanga, Robson Henrique da Silva Oliveira, disse que, se não houver grandes intercorrências, a transmissão dos dados das urnas eletrônicas para o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) deve ser concluída, no máximo, até as 20h30 tanto para Votuporanga como para os municípios da Comarca (Parisi, Álvares Florence e Valentim Gentil).Sendo assim, o novo prefeito de Votuporanga deve ser conhecido até as 21h, após a apuração dos 71.543 votos depositados nas 192 seções eleitorais até as 17h de domingo (15).“Não tendo nenhum problema técnico, que temos que considerar essa possibilidade, a nossa transmissão deve acabar até umas 20h30. A gente transmite os dados, a totalização é feita no TSE, então o resultado a gente depende da devolução do TSE que vai sendo divulgada conforme vai subindo os dados”, explicou Robson.Ao todo, 37.930 mulheres e 33.598 homens vão às urnas escolher dentre os três candidatos a prefeito e os 231 candidatos a vereador. Nos últimos quatro anos a cidade ganhou 2.563 eleitores. Em 2016, 68.980 votuporanguenses estavam aptos a votar.A faixa de idade onde está concentrada a maior parcela do eleitorado é a de 45 a 59 anos. São 18.470 eleitores o que corresponde a 25,8% de todos os votuporanguenses aptos a votar.A segunda faixa etária com maior número de inscritos para a eleição é a de adultos, entre 35 e 44 anos, com 13.934 votantes, seguida por adultos entre 25 e 34 anos (13.380) e idosos entre 60 e 69 anos que somam 9.719 votos. Este ano apenas 160 menores de 18 anos tiraram título de eleitor e poderão exercer o direito do voto, mesmo não sendo obrigados.