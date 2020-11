Arlindo Andrade, conhecido como Maritaca, não aceitou o fim do relacionamento e matou Maria Luíza Garcia a facadas em 2019

publicado em 23/11/2020

Arlindo Andrade assassinou sua ex-namorada Maria Luíza Garcia em outubro de 2019 (Foto: Reprodução internet)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO juiz da 1ª Vara Criminal de Votuporanga, Jorge Canil, pronunciou o agricultor Arlindo Andrade, mais conhecido como Maritaca, por homicídio triplamente qualificado. O crime foi registrado em outubro do ano passado, quando ele assassinou sua ex-namorada Maria Luíza Garcia, em outubro de 2019, em um pesqueiro na vicinal Hebert Vinicius Mequi, que liga o município a Álvares Florence. Com a decisão, o acusado vai a Júri Popular.De acordo com os autos, após o fim do relacionamento Arlindo passou a perseguir e ameaçar Maria. Assustada, ela chegou a registrar ocorrências contra ele e conseguiu uma medida protetiva que impedia o acusado de se aproximar dela, o que não foi o suficiente para impedir o crime.Em 13 de outubro, um domingo, Maria Luiza, que à época tinha 56 anos, saía de um pesqueiro, por volta das 21h50, conforme os autos, quando foi abordada e esfaqueada por seu ex-companheiro, de 69 anos. Após o assassinato ele fugiu e se escondeu em uma chácara entre as cidades de Parisi e Cardoso, onde horas mais tarde por preso pela Polícia Militar e confessou o crime.Maria chegou a ser socorrida, mas acabou não resistindo e morreu.Procurado, o advogado de Arlindo, Dr. Paulo Henrique Rodrigues de Oliveira, disse que a defesa se deu por satisfeita com a sentença de pronuncia, uma vez que foi derrubada a tese de feminicídio que em plenário irá tentar derrubar pelo menos duas qualificadoras, já que o acusado teria agido mediante “violenta emoção”.“O crime envolvia muito dinheiro que a vítima gastou do réu, sem o consentimento deste, e também no dia dos fatos ela provocou o acusado a praticar tal ato, não que justifique, muito pelo contrário, a ação dele é repudiável, mas que ela concorreu para que o crime ocorresse isso é fato, uma vez que testemunhas narraram durante a audiência de instrução, de que dentro do pesqueiro teve início algumas provocações que despertaram os ciúmes e a raiva do seu Arlindo”, disse o advogado.A data do julgamento ainda deve ser agendada pela Justiça.