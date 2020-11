Uma pessoa morreu e outras três ficaram gravemente feridas em acidentes envolvendo carros e motocicletas

Votuporanga viveu mais um fim de semana trágico no trânsito. Pela ordem, durante a noite da sexta-feira (06), uma batida entre uma caminhonete e um carro na rodovia entre Cardoso e Riolândia, deixou quatro votuporanguenses feridos, três em estado grave. Já na tarde do sábado (07), uma colisão entre uma moto e um caminhão resultou em morte.

No acidente da sexta-feira, nenhuma das três vítimas (que estão em estado grave) corre risco de morte. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Eles foram levados pelo resgate para Santa Casa de Votuporanga, onde ainda estão sob cuidados médicos.

Já o acidente que gerou uma morte, envolveu um motociclista que colidiu com um caminhão na vicinal entre Américo de Campos e Cosmorama, nas proximidades do bairro Vila Nova.

A vítima, Craig Robert Naclucsb, de 52 anos, carinhosamente conhecido pelos amigos de Roberto ou Gringo, isso porque ele veio da Nova Zelândia e escolheu Votuporanga para viver próximo a família, acabou não resistindo e morreu. Ele cultivava como uma de suas paixões, as motocicletas.

O corpo foi velado neste domingo (08) no Parque Jardim das Flores e depois encaminhado para cerimônia de cremação.

