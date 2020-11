Três pessoas morreram em um acidente entre dois carros na vicinal José Alves da Silva, entre General Salgado e Nova Castilho, na tarde desta terça-feira (17)

publicado em 18/11/2020

De acordo com a Polícia Militar, os dois veículos bateram de frente. As causas ainda permanecem desconhecidas, mas serão investigadas.

Com o impacto da colisão, o motorista, de 59 anos, e uma mulher, de 56 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram. Uma terceira passageira, de 48 anos, foi socorrida e encaminha à Santa Casa de Votuporanga.

No outro carro envolvido na batida estava uma idosa de 74 anos, que também não resistiu e morreu no local do acidente.

Segundo a Polícia Militar, todas as vítimas eram moradoras de Nova Castilho. Ainda não há informações sobre velórios e enterros.

*G1.com