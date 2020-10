Outros dois óbitos suspeitos também foram registrados no período

publicado em 05/10/2020

As informações são do Boletim da Secretaria de Saúde

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou neste fim de semana mais 42 casos de coronavírus (27 no sábado e 15 no domingo), uma morte confirmada pela doença e mais duas suspeitas. Os números fazem parte do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, que revela ainda que 34 votuporanguenses estão internados em razão de complicações causadas pela Covid-19.De acordo com os dados oficiais da Pasta, com os novos registros a cidade chega a 4.698 ocorrências positivas da doença desde o início da pandemia, sendo que 4.339 já se recuperaram e outros 34 ainda estão internados, sendo que 14 deles estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).No domingo (4), a Secretaria da Saúde informou um óbito confirmado para Covid-19. Trata-se de um idoso de 74 anos, com comorbidades e que estava hospitalizado. Os primeiros sintomas foram registrados em 1 de setembro. A Pasta ainda aguarda o resultado de três óbitos suspeitos, dois deles registrados neste fim de semana (dois idosos, um de 76 e outro de 91 anos). Sendo assim o município chega a 88 óbitos confirmados e tem mais três em investigação.Há também mais 507 moradores com suspeita da doença aguardando o resultado dos exames, um deles está internado. Outras 816 pessoas apresentaram sintomas não graves e seguem em monitoramento domiciliar.