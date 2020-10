O número de casos, porém, pode ser maior. Isso porque, em razão do feriado, a cidade não recebeu resultados de exames de segunda-feira

publicado em 13/10/2020

As informações são do Boletim da Secretaria de Saúde

Franclin Duarte

Votuporanga encerrou o feriado prolongado de 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida) com um saldo de 27 novos casos de coronavírus e mais cinco mortes provocadas por complicações da doença. Com os novos registros a cidade chega a 98 óbitos confirmados e 4.958 ocorrências positivas.

O número de casos, porém, pode ser maior. Isso porque, conforme a Secretaria Municipal da Saúde, devido ao feriado, a cidade não recebeu resultados das amostras de RT-PCR enviadas para um dos laboratórios de Rio Preto, habilitado pela Secretaria de Estado. Sendo assim, o município segue com 538 suspeitas da Covid-19, duas estão internadas.

Votuporanga registrou um óbito no sábado (um homem, 62 anos, com comorbidades, que estava hospitalizado e apresentou os primeiros sintomas em 21 de setembro); um no domingo (uma mulher, 63 anos, com comorbidades, que estava hospitalizada e apresentou os primeiros sintomas em 3 de outubro) e três na segunda-feira (uma mulher, 73 anos que apresentou os primeiros sintomas em 1 de outubro; um homem, 62 anos, que apresentou os primeiros sintomas em 17 de setembro; e um idoso, 97 anos, que registrou os primeiros sintomas 4 de outubro. Todos tinham comorbidades e estavam hospitalizados.