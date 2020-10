Na tarde desta quinta-feira (29), foram divulgados os números dos dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

publicado em 30/10/2020

Os dados do Novo Caged mostram que Votuporanga criou 270 vagas de emprego com carteira assinada. (Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasi)l

Daniel Castro

Os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), referentes a setembro e ao acumulado do ano foram divulgados na tarde de ontem pela Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Os números mostram que Votuporanga criou 270 vagas de emprego com carteira assinada.

Conforme os dados do Novo Caged relativos a setembro, 771 pessoas perderam o emprego com carteira assinada na cidade, porém 1.041 trabalhadores foram contratados, resultando em um saldo de 270 vagas criadas. No acumulado do ano, o município tem 7.960 admissões contra 7.834 desligamentos, o resulta em um saldo de 126 postos de trabalho.

Em nível nacional, pelo terceiro mês consecutivo Novo Caged registrou saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada. O saldo do emprego formal ficou positivo em +313.564 postos de trabalho em setembro, mês com melhor resultado de 2020.

O resultado, decorrente de 1.379.509 admissões e 1.065.945 desligamentos, é mais um que reafirma a retomada do crescimento econômico após a fase mais crítica da pandemia da Covid-19. Na comparação com agosto, há um aumento de 9% nas contratações, observado em quase todos os setores econômicos.

De janeiro a setembro foram 10.617.333 admissões e 11.175.930 desligamentos. O estoque de empregos formais no país chegou a 38.251.026 vínculos, o que representa uma variação de 0,83% em relação ao mês anterior.

A agropecuária e a construção já estavam com saldo positivo em 2020. Com a recuperação de setembro, a indústria também passou a fazer parte dos grupos de atividade com saldo positivo no acumulado no ano.

Setores

Todos os setores da economia brasileira registram saldo positivo em setembro. O bom desempenho do mês foi puxado principalmente pela indústria da transformação, com +108.283 vagas a mais.

Já o setor de serviços praticamente dobrou a criação de vagas em setembro na comparação com agosto. De um saldo positivo de +42.545 para +80.481. Destaque para a área de alojamento e alimentação, que teve resultado positivo pela primeira vez desde o início da pandemia com a abertura de +4.637 novas vagas.