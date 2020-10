Vilmar ficou muito conhecido pelas ruas do centro de Votuporanga, por pedir dinheiro com a placa "Ajuda-se um pai de família que teve o auxílio negado. Deus Abençoe!"

publicado em 20/10/2020

(Foto: A Cidade)

Nesta terça-feira (20), no cruzamento das avenidas José Marão Filho e Antonio Augusto Paes, em Votuporanga, Vilmar José dos Santos, seu Vilmar como é conhecido que tem quatro filhos e roda toda a região arrecadando dinheiro em semáforos.Vilmar ficou muito conhecido pelas ruas do centro de Votuporanga, por pedir dinheiro com a placa "Ajuda-se um pai de família que teve o auxílio negado. Deus Abençoe!", já vestido com sua tradicional fantasia de Batman.No início da tarde desta terça-feira (20) ele estava no cruzamento das avenidas José Marão Filho e Antonio Augusto Paes e chamou a atenção de todos os motoristas que passavam por ali.