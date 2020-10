Os dois participaram de uma live juntos um dia antes do resultado dos exames, o que motivou o candidato a também fazer o teste

publicado em 15/10/2020

Shirlei Trento, presidente do Podemos e candidata a vice-prefeita na chama com João Garcia, testou positivo para Covid-19 (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A candidata a vice-prefeita de Votuporanga, Shirlei Trento (Podemos), testou positivo ontem para coronavírus. Ela participou anteontem de uma live junto com seu companheiro de chapa, João Garcia, para membros do Rotary Club Votuporanga, o que levou o candidato a também suspender a sua agenda de campanha.

Shirlei apresentou sintomas leves, como mal-estar, indisposição e um pouco de falta de ar e decidiu procurar atendimento médico. Por orientação do profissional, ela foi submetida ao teste para Covid-19, que teve o resultado positivo.

Já João Garcia, conforme assessores, não apresentou nenhum sintoma, porém, por ter mantido contato próximo com sua vice, ele suspendeu sua agenda de campanha, por precaução, e também se submeteu ao teste. O resultado deve ser divulgado ainda hoje.

Cabo Valter