Candidato foi o primeiro a ser sabatinado pelo Grupo Cidade e não se omitiu diante das perguntas mais apimentadas

publicado em 07/10/2020

O candidato a prefeito Hery Kattwinkell não fugiu das perguntas mais quentes (Foto: A Cidade )

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO Grupo Cidade iniciou ontem a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Votuporanga. Por ordem definida em sorteio, Hery Kattwinkell, do PTB, foi o primeiro a ser sabatinado e não fugiu das perguntas que partiram de nossa equipe de reportagem, dos ouvintes e também de seus adversários nas eleições deste ano. Hery falou sobre a condenação por agressão à mãe e a irmã, de suas propostas de governo e de sua defesa à população mais humilde, dentre vários outros assuntos.A entrevista foi transmitida simultaneamente pela rádio Cidade FM e pela página do A Cidade no Facebook, onde houve o registro de centenas de expectadores simultâneos, além de milhares de comentários e reações. Uma falha técnica não permitiu a transmissão ao vivo pelo Instagram, como proposto anteriormente.A primeira pergunta foi feita pelo jornalista e diretor do Grupo Cidade, João Carlos Ferreira, que questionou o por que Hery quer ser prefeito de Votuporanga. O candidato, por sua vez, disse está atendendo a um chamado da população.“Comecei a ouvir as pessoas na rua dizendo que eu precisava ser a esperança delas. Por conta desse clamor das pessoas, por ser um momento de renovação e as pessoas confiarem em mim e por minha principal vocação e missão ter sido sempre ajudar as pessoas, por isso que me tornei advogado, decidi ser candidato a prefeito de Votuporanga e fiz isso pelas pessoas que pediram uma esperança de fazer algo diferente pela cidade e trabalhar principalmente pela população mais humilde”, respondeu o prefeiturável.O advogado respondeu ainda várias perguntas sobre seu plano de governo, sua relação com o prefeito João Dado no início do mandato e também sobre sua condenação por agressão contra a mãe e a irmã no ano passado. Ele chegou a fazer um desafio ao vivo ao dizer que se alguém tiver alguma imagem das agressões sofridas por sua mãe e irmã ele renuncia à sua candidatura a prefeito.“Eu nunca e jamais agredi minha mãe. Eu estava apenas defendendo o meu pai e tenho vídeo da minha mãe agredindo o meu pai e isso foi juntado no processo e não houve condenação em segunda instância, nós estamos recorrendo ainda. A imprensa teve acesso a alguma foto dessa agressão? Eu faço um desafio, quem trouxer uma foto da minha mãe ou da minha irmã agredida eu renuncio a candidatura no outro dia. Está feito o convite as pessoas que estão me agredindo e falando de uma coisa que não sabem. São questões familiares, que não condizem com a profissional”, disse o vereador.O candidato afirmou ainda que sua mãe é uma de suas eleitoras e que acredita que ele será um ótimo prefeito.“Sempre respeitei o meu pai, e ele era tudo na minha vida, aí eu vejo ele doente, acamado, com Parkinson, Alzheimer e sendo agredido pela minha irmã, eu não posso concordar com isso e gravei as agressões, mas elas não chegaram a ser apreciadas na primeira instância e acredito muito que o Tribunal (de Justiça) vai nos absolver. Pergunte para a minha mãe em quem ela vota, ela mesmo fala que tem certeza que eu serei o melhor prefeito que Votuporanga já teve”, concluiu.Hery respondeu ainda a perguntas enviadas por seus adversários, João Garcia (Podemos) e Jorge Seba (PSDB), assim como eles também responderão aos questionamentos do advogado em suas respectivas entrevistas.O candidato do Podemos fez a seguinte pergunta: “o que você tem a dizer para a população sobre os ataques que tem sofrido referente a sua personalidade, que julgam ser explosivo, desequilibrado em algumas atitudes e também a respeito da sua imaturidade para exercer um cargo de tamanha importância?”Kattwinkell respondeu: “Na verdade nós temos esse ímpeto de fiscalização, de questionamento. Tem uma frase que eu sempre exemplifico, ‘eu prefiro a Pedro, que era explosivo e amava a Cristo do que Judas que falava calmo e traiu seu povo’. Eles não têm como falar que a gente é corrupto, que causamos danos ao erário, então precisam inventar alguma coisa. Votuporanga hoje não precisa de alguém com experiência, nós tivemos agora um prefeito com 30 anos de experiência e como virou a cidade. Nós precisamos de pessoas com coragem, com personalidade forte para fazer o que é preciso”.Já o candidato tucano perguntou: “em janeiro de 2017, como vereador e líder de governo do prefeito Dado na Câmara, o senhor votou a favor e defendeu o projeto do prefeito Dado que acabou com o 14º salário para todos os funcionários públicos municipais. O senhor acha que essa foi uma medida justa? O senhor e o prefeito Dado acertaram nesta decisão?”O petebista respondeu: “Na verdade enquanto eu era líder de governo o Jorge Seba era secretário do prefeito. Quando houve essa questão do 14º já havia posicionamento do Ministério Público pela extinção do 14º, ora se for pela lei o 14º é inconstitucional. A pergunta foi mal formulada talvez por falta de conhecimento do candidato, pois não houve a extinção do 14º, mas sim a incorporação ao salário do servidor. Acontece que essa incorporação, com o tempo, vai havendo um deságio e é por conta disso que em nosso Plano de Governo nós criamos o prêmio participação, que é uma forma de premiar o servidor público que não falta, que comparece”.Prevista inicialmente para ter a duração de 25 minutos, a entrevista acabou se estendendo e foi encerrada após 32 minutos. O mesmo tempo extra será concedido aos outros dois candidatos.