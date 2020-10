Ao jornal A Cidade o procurador-geral do município, Douglas Lisboa, explicou que a Administração Municipal ainda não recorreu

publicado em 29/10/2020

A Prefeitura de Votuporanga tem até amanhã para extinguir cerca de 115 cargos comissionados (Foto: A Cidade)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Recorrer por recorrer. É assim que a Prefeitura de Votuporanga trata a questão de recorrer da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que declarou a inconstitucionalidade de quase a totalidade dos cargos em comissão do município. Por conta da decisão do TJ-SP, o Poder Executivo precisará extinguir até amanhã cerca de 115 cargos comissionados.

Ao jornal A Cidade o procurador-geral do município, Douglas Lisboa, explicou que a Administração Municipal ainda não recorreu, mas está dentro do prazo. Na visão do advogado, analisando o que ocorreu com outros municípios, o Executivo Municipal vai recorrer por recorrer, uma vez que os recursos não têm surtido efeito. “Vamos recorrer por uma questão que tem que recorrer, mas os recursos não estão sendo providos”, explicou.

Os servidores concursados que estão em cargos em comissão que forem extintos retornarão aos cargos de origem.

Na semana passada, Supremo Tribunal Federal negou uma liminar da Prefeitura de Votuporanga e o município precisará extinguir cerca de 115 cargos em comissão até o final deste mês.