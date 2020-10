O candidato do PSDB respondeu a perguntas feitas por seus adversários

publicado em 09/10/2020

Jorge Seba encerrou ontem o ciclo de entrevistas organizado pelo Grupo Cidade

Franclin Duarte

Assim como os outros dois candidatos que passaram pela sabatina do Grupo Cidade, Jorge Seba (PSDB) também respondeu às perguntas formuladas por seus adversários. E a mais pesada partiu de Hery Kattwinkel (PTB) que o inquiriu sobre o famigerado decreto dos portões, que foi assinado pelo tucano quando ele era secretário, e pelo prefeito João Dado (PSD).

Hery perguntou: “Em 2017 o senhor, juntamente com o prefeito João Dado, do qual o senhor foi secretário inclusive até agora recentemente, saindo apenas para ser candidato a prefeito, assinou o decreto dos portões, o que prejudicou muitas pessoas lá do bairro Pacaembu, onde o prefeito inclusive falou que demoliria os portões que estivessem irregular. O que te motivou a assinar juntamente com o prefeito para que em 180 dias todo aquele povo do Pacaembu mudasse os seus portões”?

Jorge Seba respondeu: “Essa questão dos portões nós advertimos o prefeito no reservado de que ele deveria estender o prazo e através de um diálogo com todos os moradores chegar a um prazo melhor para eles se adaptarem e mais, achar uma solução legal para que muitos dos portões não precisassem nem ser feito aquilo. O prefeito tomou a decisão, como governante máximo, de adotar naquele momento aquele decreto e evidente, eu como secretário, assinei junto com ele.

O prefeiturável também respondeu à pergunta de João Garcia: “O senhor disse que trabalhou em muitas administrações, inclusive na atual, do prefeito João Dado. Em suas postagens nas mídias sociais diz que fez muito pela cidade. Gostaria de saber se o senhor é contra ou parceiro do atual prefeito João Dado? E se trabalhou, não cumpriu somente a vontade do governo que é representada pelos prefeitos”?