A instalação de um parquinho em Simonsen foi uma das batalhas travadas pelo saudoso Valentim Élcio Curti, o Curti

publicado em 02/10/2020

O playground conta com escorregadores, balanços, passarelas, cordas para escalar e também coberturas que divertirão muito as crianças do distrito (Foto: Eder Dias)

Valentim Élcio Curti, desejava melhorias para Simonsen e isso ocasionou sua candidatura para vereador de Votuporanga. Eleito, ele teve seu mandato interrompido devido um mal súbito que acabou ocasionando sua morte em novembro de 2017, mas uma de suas reivindicações foi atendida e ficará com um de seus legados: um parquinho na praça principal do distrito.Um morador do distrito e também amigo do vereador, Eder Dias, publicou a conquista nas redes sociais em agradecimento a administração municipal e também expôs sua alegria e gratidão. "Tenho certeza que onde ele estiver, está muito feliz com aquele sorriso contagiante, cheio de alegrias pelas nossas crianças. Pois é assim que ele queria ser lembrado, com muitos sorrisos e muita alegria", disse o morador em sua publicação.O novo playground para as crianças, conta com vários brinquedos para diversão como escorregadores, cordas para escalar, passarelas, coberturas e balanços. Ainda na postagem, Eder faz uma crítica as pessoas que fizeram muitas promessas no velório do falecido Curti e que até hoje nunca se mobilizaram pelo distrito de Simonsen.Muitos outros moradores ficaram extremamente felizes com o novo espaço para as crianças e uma delas foi à moradora Vanessa Costa, que parabenizou, mas também ressaltou a demora para a realização da solicitação do vereador. "Até que enfim depois tanta cobrança saiu. Nossas crianças merecem! Era um pedido tão singelo, muito pouco para tamanha demora, mas valeu nossa insistência. Simonsen merece isso e muito mais", finalizou.O novo playground foi instalado no lugar escolhido pelo saudoso vereador Valentim Élcio Curti, na Praça Nossa Senhora Aparecida de Simonsen.