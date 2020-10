O monumento foi inaugurado por volta das 10h e se encontra na Praça Matriz, de frente a Catedral Nossa Senhora Aparecida

publicado em 14/10/2020

O monumento contém a imagem de Nossa Senhora Aparecida em formato original e logo atrás, o manto sagrado com a coroa (Foto: A Cidade)

A Catedral de Nossa Senhora Aparecida de Votuporanga inaugurou anteontem, a reconstrução do memorial em honra a Nossa Senhora Aparecida, que é Padroeira da cidade. O evento contou com a presença do pároco Gilmar Margotto, do Bispo Dom Moacir Aparecido de Freitas e também de alguns fiéis.

O memorial está instalado na Praça Fernando Costa (Matriz) onde ficava o antigo, inaugurado no ano de 1987, ano do cinquentenário do município de Votuporanga. Levantado em um estilo mais moderno, o monumento traz a imagem de Nossa Senhora Aparecida em formato original e logo atrás, o manto sagrado com a coroa, com projeção arquitetônica.

Segundo o pároco Gilmar Margotto, o motivo da reconstrução foi em razão do antigo memorial estar se deteriorando. “Ela já estava deteriorada e não tínhamos jeito de fazer uma reforma, por isso sentimos a necessidade de fazer algo para ficar, até porque era um monumento de alvenaria e sempre sujava ou quebrava”, explicou padre Gilmar.

Ainda de acordo com ele, a mudança do memorial era necessária e os fiéis também pediam a modificação para algo mais moderno e bonito. O monumento foi inaugurado durante o dia por volta das 10h, logo após a primeira missa realizada no dia da Padroeira.

“A imagem é pequena daquele jeito, porque a imagem de Nossa Senhora Aparecida tradicional é pequena mesmo, sem o manto, pois o monumento precisa ser visto por inteiro e a alvenaria logo atrás representa o manto de Nossa Senhora, ficando a coroa na própria construção”, frisou padre Gilmar.